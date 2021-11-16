Tomarza Devlet Hastanesi'nde bir ilk daha

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nde vatandaşları 5 ay beklemekten kurtaran yöntem ilk defa uygulandı. Tomarza ilçesinde vatandaşları büyük oranda rahatlatacak olan Endoskopi ve Kolonoskopi hizmeti ilk kez gerçekleştirildi. Başka hastanelerde 5 ay sonrasında kendilerine randevu verildiğini belirten vatandaşlar, başarılı geçen endoskopi ve kolonoskopi sonrasında hastane yönetimine ve bu hizmetin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nde Endoskopi hizmetini gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Adem Karabacak, Anestezi ve Reanimlasyon uzmanı Uzm. Dr. Esranur Çetin ve ameliyat ekibi, ilçedeki vatandaşları rahatlatan bir hizmetin Tomarza ilçesine kazandırılmasından ve vatandaşlara hizmet vermekten dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

Op.Dr. Adem Karabacak, Hastanede gerçekleştirilen başta sünnet, fıtık kesesi onarımı, kıl dönmesi ile beraber endoskopi ve kolonoskopi gibi tıbbi işlemlere Tomarza ve çevre ilçelerin yanı sıra Kayseri merkezden de ilgi olduğunu, bu sebeple hasta randevuların da yoğun olduğunu dile getirdi. Op.Dr. Adem Karabacak, "Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi olarak tüm ameliyathane ekibimize teşekkür eder yaptıkları işlemlerde başarılar dilerim" diye konuştu.

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