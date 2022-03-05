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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğada 'acil tıp' eğitimi

İHA

Doğada 'acil tıp' eğitimi

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından düzenlenen Doğa Tıbbı Eğitimleri ile acil tıp uzmanları, Erciyes’te doğa şartlarında acil müdahale eğitimlerine başladı.
Düzenlenen eğitime çeşitli illerden toplam 50 akademisyen ve acil tıp uzmanı katıldı. TATD Tarafından Erciyes’te yapılan eğitimde kar barınağı yapma eğitimi, çığ farkındalık eğitimi, intro the polar medicine, yaralı taşıma teknikleri ve hipotermik hasta yönetimi tatbikatları yapıldı.
Eğitimlerin verimli geçmesini dilediklerini söyleyen Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu’nu Erciyesimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Burada ikincisini düzenlemiş olduğumuz TATD Doğa Tıbbı çalışmasının hem yüksek irtifada fizyolojisinden yaralanmalara kadar, çığ tehlikesine kadar bir eğitim olarak düşündüğümüzde acil tıp dünyası için farklı bir alan olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda öncülük yapan ve Karadeniz’den gelen Feridun hocama ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop’a bu organizasyondaki yoğun emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Acil tıp uzmanlarını Erciyes’te ağırlamaktan ayrıca onur ve gurur duyuyoruz. Erciyesimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah verimli, hayırlı bir bilimsel çalışmanın doğayla buluştuğu bir alan olmasını diliyorum” dedi.
Türkiye’de yaptıkları eğitimlerle doğada acil tıbbın farkındalığını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen TATD Doğa Çalışma Grubu Başkanı Öğr. Gör. Feridun Çelikmen, “Kayseri bizim ikinci evimiz. Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Çalışma Grubu olarak 2. kez buradayız. İlkinde de İsmail hocamız bize mükemmel ev sahipliği ve İl Sağlık Müdürümüzün sağladığı imkanlarla faydalı ve verimli geçiyor. Bu Amerika’da acil tıbbın bir yan dalı ve biz de ülkemizde bu farkındalığı arttırmak için özellikle çok yoğun çaba gösteriyoruz. Şu an Erciyes’te Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler ve acil tıp uzmanları bulunmakta. Trabzon’dan tutun Şırnak ve Mardin’e kadar hekim arkadaşlarımız onca yolu kat edip geldiler. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kayseri’ye enfes bir bilim merkezi kurmuşlar ve doktor arkadaşların birçoğu ‘Burada bir gün geçirsek sıkılmayız’ dediler. İnşallah bundan sonra bu konudaki farkındalık artacak çünkü ülkemizde her geçen yıl daha fazla insan doğaya gidiyor. Geçenlerde Erciyes’te de talihsiz bir kaza oldu ve yabancı bir turist vefat etti. Bu konudaki farkındalığı arttırmak lazım. Bu çok önemli, doğaya giden insan sayısı arttıkça ister istemez orantılı olaraktan kazalar artacak. Acil tıp uzmanları, acil tıbbı doğaya taşıyor. Bu grubun misyonu bu çünkü bir çığda insanların tek şansı bu işi bilen insanlardır. Hipotermide, kırıklarda, çıkıklarda bu konudaki farkındalığı arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop da yapılan eğitimler ile doğadaki olumsuzluklara yanıt verilebileceğini söyleyerek, “Bugün burada Türkiye Acil Tıp Derneğimizin Doğa Tıbbı Çalışma Grubu ile birlikteyiz. Kendilerini Kayseri’de 2. kez ağırlıyoruz. Türkiye’nin 20’ye yakın ilinden toplamda 32 bilim adamımız şu anda buradalar. Bu 32 bilim adamımızla beraber yine farklı branşlardan ekiplerle beraber toplamda 50 kişiye yakın bir ekiple beraber tüm tatbikatlarımızı Erciyes’in doğa sınıfında yapıyoruz. Doğa Tıbbı, yaptığı eğitimleri tamamen doğada yapan, doğadaki her türlü olumsuzluğa anında yanıt verebilecek şekilde Türkiye’nin acil tıp uzmanlarını yetiştiren bir grup. Bu grubumuzda tüm ekstrem sporlar dahil, doğada oluşabilecek ve özellikle de Erciyes’te kış şartlarında oluşabilecek her türlü eğitimi veriyoruz. Ayrıca Erciyes Eğitimleri kapsamında uzay tıbbı konusunda giriş eğitimleri verdik. Bilim Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç bizi ağırladılar ve orada güzel bir eğitim verdik. Bugün de Kutup Tıbbı ile ilgili soğuk, soğukta yaralanma, hipotermi ve onlara karşı müdahaleler konusunda eğitimler vereceğiz. Gelen eğitmen arkadaşlar ve eğitime katılan diğer uzmanlar, doçentler ve profesörler çok memnunlar. Kayseri’nin doğasını, tabiatını çok sevdiler. Özellikle doğada eğitim almak onlara daha fazla enerji kattı. Organizasyonu düzenleyen tüm ekiplerime teşekkür ediyorum” dedi.
Eğitim öncesinde TATD Doğa Çalışma Grubu Başkanı Öğr. Gör. Feridun Çelikmen ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop tarafından İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’ye teşekkür plaketi takdim edildi.

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