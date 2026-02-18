Kayseri İmsakiye 2026: Kayseri'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Sabır, paylaşma, yardımlaşma ve manevi arınma ayı olan Ramazan geldi çattı. 19 Şubat Perşembe günü ilk oruç için sahura kalkılacak. Aynı günün akşamında ise iftar saati beklenecek. Bu sebeple orucun başlangıcını belirleyen imsak saati ile birlikte sahur vakti araştırmaları hız kazandı. Kayseri İmsakiye 2026 verileri ile 29 günlük imsak, sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu. Peki, Kayseri'de ilk sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman? İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Kayseri iftar vakti ve oruç imsak saatleri...
Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte Kayseri İmsakiyesi 2026 yayımlandı. 19 Şubat Perşembe günü sabaha karşı ilk sahur yapılacak. Kayseri sahur saati ve imsak vakti araştırılırken, ‘’Sahur ne zaman?’’, ‘’Sahur kaçta bitiyor?’’ sorular gündeme geldi. Aynı günün akşamında Kayseri iftar saati ile oruç vakti sona erecek. 2026 Ramazan İmsakiyesi üzerinden 29 günlük Kayseri iftar vakti, imsak ve teravih saatleri gibi tüm ibadet vakitleri takip edilebilecek. Peki, Kayseri’de ilk sahur ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor?
KAYSERİ’DE İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
29 günlük Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Böylece 81 il için iftar ve sahur saatleri ile ve teravih vakitleri belli oldu.
Diyanet Kayseri İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur (imsak) vakti saat 05.56’da bitecek.
İlk iftar saati 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18.26 olacak.
Yatsı ezanı saat 19.43’te okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.
20 Şubat Cuma sahur için imsak vakti ise 05.54 olacak.
2026 Kadir Gecesi Ne Zaman?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 Ramazan Bayrami Ne Zaman?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
KAYSERİ İMSAKİYE 2026
Kayseri’nin iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kayseri İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kayseri Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar.
Tüm Kayseri ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.