Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?
Kayseri'ye seyahat, Selçuklu mirasıyla şekillenmiş şehir dokusunu görmek, Erciyes eteklerinde temiz hava almak ve güçlü yöresel mutfağı yerinde tatmak isteyenler için dengeli bir rota sunar. Merkezde medreseler ve kale çevresi yürüyerek gezilebilir, çarşı hattında pastırma ve sucuk alışverişi yapılabilir, Talas tarafında taş sokaklarda kısa yürüyüşler planlanabilir. Gün, mantı ya da yağlama tadımıyla tamamlanır ve şehir, tarih ile günlük yaşamı aynı çizgide sunan sade bir deneyim bırakır.
KAYSERİ’NİN NEYİ MEŞHUR?
Kayseri denince akla ilk gelenler güçlü mutfak kültürü, Selçuklu döneminden kalan taş yapılar ve Erciyes eteklerinde şekillenen şehir yaşamıdır. Kayseri pastırması doğal kurutma yöntemleriyle hazırlanır ve ince dilimlenmiş yapısıyla sofralarda yer bulur, sarımsaklı sucuk kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar geniş kullanım alanına sahiptir. Mantı, küçük bohça formunda hazırlanır ve yoğurt ile sos eşliğinde servis edilir. Yağlama kat kat açılmış yufkalarla hazırlanır, ev mutfağında sık yapılır. Nevzine tatlısı tahin ve pekmezle hazırlanır, fırın vitrinlerinde bulunur. Develi cıvıklısı ve kete şehirle özdeşleşmiş hamur işleri arasında yer alır. Yahyalı tarafında üretilen bal ve süt ürünleri pazarlarda satılır.
Kapalıçarşı hattında kurutulmuş sebzeler, ev salçaları ve baharat tezgahları görülür. Hunat Hatun Kulliyesi çevresinde Selçuklu taş isçiliği dikkat çeker, kümbetler kent merkezinde tarihsel izleri yaşatır. Talas sokaklarında restore edilmiş taş evler gezilebilir. Bakırcı atölyelerinde dövme tepsiler ve cezveler sergilenir, halı dokumacılığı geleneksel üretimi temsil eder. Erciyes Dağı kış aylarında kayak merkezine dönüşür, yaz döneminde yayla yolları serin hava arayanların rotasına girer.
KAYSERİ’DE NERESİ GEZİLİR?
Kayseri, Selçuklu mirasıyla şekillenen mimarisi, Erciyes eteklerinde kurulu yapısı ve köklü şehir kültürü ile hem tarih hem doğa odaklı bir gezi sunar. Merkezde yürüyerek gezilebilecek yapılar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günübirlik rotalar da planlanabilir. Medreseler, müzeler, dağ manzaraları ve eski yerleşimler tek program içinde değerlendirilebilir.
Kayseri seyahati; tarih yapılarıyla ilgilenenler, yöresel mutfağı yerinde tatmak isteyenler, dağ havasında vakit geçirmeyi sevenler ve şehir temposundan kısa süreli uzaklaşmak isteyenler için uygundur. Selçuklu medreselerini gezmekten keyif alan kültür meraklıları, mantı, pastırma ve yağlama tadımı planlayan gastronomi odaklı gezginler, Erciyes hattında yürüyüş ya da kış döneminde kayak yapmak isteyen doğaseverler şehirde rahat bir program kurabilir. Aileler merkezdeki müzeler ve açık alanlarla sakin bir rota oluşturabilir, fotoğrafla ilgilenenler taş mimari ve yayla manzaralarıyla zengin kareler yakalayabilir. Yoğun gece hayatı beklentisi olmayan, daha çok tarih, yerel yaşam ve doğal alanlara yönelen gezgin profili Kayseri’de dengeli bir deneyim yaşar.
KAYSERİ’DE NE ALINIR?
Kayseri’de alınabilecek ürünler şehrin köklü mutfak geleneği ve el emeğine dayalı üretimi üzerinden şekillenir. Kayseri pastırması doğal kurutma sürecinden geçtikten sonra ince dilimler halinde satışa sunulur ve vakumlu paketlerle rahat taşınır, sarımsaklı sucuk farklı gramajlarda hazırlanır ve şarküteri tezgahlarında geniş yer bulur. Ev yapımı mantı paketleri çarşı içindeki yöresel dükkanlarda bulunur, yağlama hamuru ve nevzine tatlısı için hazırlanan özel karışımlar mutfak alışverişine eklenir. Yahyalı balı, tereyağı ve peynir çeşitleri köy pazarlarında satılır, kurutulmuş patlıcan, biber ve kabak ipleri cam kavanozlarla birlikte tezgahlarda yer alır.
Kapalıçarşı çevresinde baharat karışımları, ev salçası ve erişte rafları doldurur. Bakırcı atölyelerinde dövme tepsiler, cezveler ve sürahiler sergilenir, Talas tarafında dokunan halılar ve kilimler ev tekstili arayanlar tarafından alınır. Selçuklu motifleri taşıyan küçük taş objeler ve ahşap oyma süs eşyaları hediyelik olarak tercih edilir. Kete ve Develi cıvıklısı fırınlardan paketli şekilde de temin edilebilir. Erciyes eteklerinde üretilen doğal ürünler mevsimine göre pazarlarda görülür.
KAYSERİ’DE YAPILACAK ŞEYLER NELER?
Kayseri’de yapılacak şeyler Selçuklu mirası ile güçlü mutfak kültürünü aynı akışta deneyimlemeye dayanır. Sabah saatlerinde Hunat Hatun Külliyesi çevresinde yürüyüş yapıp taş işçiliği örneklerini incelemek güne iyi bir başlangıç sağlar. Kayseri Kalesi ve çevresindeki çarşı hattında kısa bir gezinti yapılabilir, yöresel ürün dükkanlarına uğranabilir. Gevher Nesibe Medresesi ziyaret edilerek Anadolu’daki erken dönem sağlık yapıları hakkında bilgi edinilebilir. Öğle saatlerinde mantı, yağlama ya da pastırmalı yemekler tadılabilir, ardından Kapalıçarşı çevresinde baharat ve kurutulmuş sebze tezgahlarına göz atılabilir.
Talas tarafına geçilerek taş evler arasında sakin bir yürüyüş yapılabilir. Doğa ile vakit geçirmek isteyenler Erciyes Dağı yönüne ilerleyebilir; kış döneminde kayak yapılır, yaz aylarında yayla yollarında temiz hava eşliğinde kısa rotalar planlanır. Koramaz Vadisi çevresinde doğa yürüyüşü yapılabilir. Fotoğraf meraklıları kümbetler ve medrese cephelerinde çekim yapabilir. Akşam saatlerinde çarşı içindeki lokantalarda yöresel tatlılardan nevzine denenebilir. Yerel pazarlardan bal, peynir ve ev yapımı ürün alışverişi yapılabilir. Günün sonunda şehir merkezinde çay molası vererek sakin bir tempo yakalanır.