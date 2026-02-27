Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

KAYSERİ’NİN NEYİ MEŞHUR?

Kayseri denince akla ilk gelenler güçlü mutfak kültürü, Selçuklu döneminden kalan taş yapılar ve Erciyes eteklerinde şekillenen şehir yaşamıdır. Kayseri pastırması doğal kurutma yöntemleriyle hazırlanır ve ince dilimlenmiş yapısıyla sofralarda yer bulur, sarımsaklı sucuk kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar geniş kullanım alanına sahiptir. Mantı, küçük bohça formunda hazırlanır ve yoğurt ile sos eşliğinde servis edilir. Yağlama kat kat açılmış yufkalarla hazırlanır, ev mutfağında sık yapılır. Nevzine tatlısı tahin ve pekmezle hazırlanır, fırın vitrinlerinde bulunur. Develi cıvıklısı ve kete şehirle özdeşleşmiş hamur işleri arasında yer alır. Yahyalı tarafında üretilen bal ve süt ürünleri pazarlarda satılır.

Kapalıçarşı hattında kurutulmuş sebzeler, ev salçaları ve baharat tezgahları görülür. Hunat Hatun Kulliyesi çevresinde Selçuklu taş isçiliği dikkat çeker, kümbetler kent merkezinde tarihsel izleri yaşatır. Talas sokaklarında restore edilmiş taş evler gezilebilir. Bakırcı atölyelerinde dövme tepsiler ve cezveler sergilenir, halı dokumacılığı geleneksel üretimi temsil eder. Erciyes Dağı kış aylarında kayak merkezine dönüşür, yaz döneminde yayla yolları serin hava arayanların rotasına girer.

KAYSERİ’DE NERESİ GEZİLİR? Kayseri, Selçuklu mirasıyla şekillenen mimarisi, Erciyes eteklerinde kurulu yapısı ve köklü şehir kültürü ile hem tarih hem doğa odaklı bir gezi sunar. Merkezde yürüyerek gezilebilecek yapılar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günübirlik rotalar da planlanabilir. Medreseler, müzeler, dağ manzaraları ve eski yerleşimler tek program içinde değerlendirilebilir. Hunat Hatun Külliyesi: Cami, medrese ve hamamdan oluşan yapı grubu Selçuklu taş isçiliği ile dikkat çeker. Şehir merkezinde yer alır.

Kayseri Kalesi: Merkezde konumlanan kale çevresi günümüzde sosyal alanlarla birlikte gezilir.

Gevher Nesibe Medresesi: Anadolu’daki ilk tıp yapılarından biri kabul edilir. Günümüzde müze olarak kullanılır.

Arkeoloji Müzesi: Bölgedeki kazılardan çıkan eserler sergilenir. Kent tarihini kronolojik biçimde görmek mümkündür.

Erciyes Dağı: Kış döneminde kayak merkezi olarak değerlendirilir. Yaz aylarında zirve yolları ve yayla manzaraları öne çıkar.

Talas: Restore edilmiş taş evleri ve eski sokak dokusuyla bilinir. Merkezden kısa sürede ulaşılır.

Develi: Yöresel mutfağı ve kırsal yaşam izleri ile tanınır. Günlük rota içine eklenebilir.

Koramaz Vadisi: Doğa yürüyüşleri ve köy yollarıyla sakin bir gezi alternatifi sunar. Kayseri seyahati; tarih yapılarıyla ilgilenenler, yöresel mutfağı yerinde tatmak isteyenler, dağ havasında vakit geçirmeyi sevenler ve şehir temposundan kısa süreli uzaklaşmak isteyenler için uygundur. Selçuklu medreselerini gezmekten keyif alan kültür meraklıları, mantı, pastırma ve yağlama tadımı planlayan gastronomi odaklı gezginler, Erciyes hattında yürüyüş ya da kış döneminde kayak yapmak isteyen doğaseverler şehirde rahat bir program kurabilir. Aileler merkezdeki müzeler ve açık alanlarla sakin bir rota oluşturabilir, fotoğrafla ilgilenenler taş mimari ve yayla manzaralarıyla zengin kareler yakalayabilir. Yoğun gece hayatı beklentisi olmayan, daha çok tarih, yerel yaşam ve doğal alanlara yönelen gezgin profili Kayseri’de dengeli bir deneyim yaşar.

Kayseri'de alınabilecek ürünler şehrin köklü mutfak geleneği ve el emeğine dayalı üretimi üzerinden şekillenir. Kayseri pastırması doğal kurutma sürecinden geçtikten sonra ince dilimler halinde satışa sunulur ve vakumlu paketlerle rahat taşınır, sarımsaklı sucuk farklı gramajlarda hazırlanır ve şarküteri tezgahlarında geniş yer bulur. Ev yapımı mantı paketleri çarşı içindeki yöresel dükkanlarda bulunur, yağlama hamuru ve nevzine tatlısı için hazırlanan özel karışımlar mutfak alışverişine eklenir. Yahyalı balı, tereyağı ve peynir çeşitleri köy pazarlarında satılır, kurutulmuş patlıcan, biber ve kabak ipleri cam kavanozlarla birlikte tezgahlarda yer alır. Kapalıçarşı çevresinde baharat karışımları, ev salçası ve erişte rafları doldurur. Bakırcı atölyelerinde dövme tepsiler, cezveler ve sürahiler sergilenir, Talas tarafında dokunan halılar ve kilimler ev tekstili arayanlar tarafından alınır. Selçuklu motifleri taşıyan küçük taş objeler ve ahşap oyma süs eşyaları hediyelik olarak tercih edilir. Kete ve Develi cıvıklısı fırınlardan paketli şekilde de temin edilebilir. Erciyes eteklerinde üretilen doğal ürünler mevsimine göre pazarlarda görülür.