Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer vefat etti
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. AA'nın haberine göre Vali Gökmen Çiçek, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için taziye mesajı yayımladı.
Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kayseri Vali Yardımcımız Şenol Esmer'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ömrünü milletimize hizmete adamış kıymetli meslektaşımıza Rabbimden mağfiret, ailesine, yakınlarına, Kayseri Valiliğimize ve mülki idare camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
TRABZON'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer (59), memleketi olan Trabzon'un Tonya ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Vali Yardımcısı Esmer için görev yaptığı Kayseri Valiliği'nde bugün saat 12.00'de tören düzenlenecek. Ardından Şenol Esmer'in cenazesi memleketi Trabzon'a uğurlanacak.
Vali Yardımcısı Esmer'in, Trabzon'un Tonya ilçesinde pazartesi günü Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Kaleönü Mahallesi Senetli Caddesi aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.