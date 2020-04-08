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Kayseri ve Adıyaman'da karantina uygulaması

Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi. Adıyaman'da ise bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

karantina önlemleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

ADIYAMAN'DA IŞIKLI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI

Alınan bilgiye göre, merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklı köyünde yaşayan ve karı koca oldukları öğrenilen M.A. ile F.A. yüksek ateş şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

İki kişi, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, iki Kovid-19 hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Köyün girişine şerit çeken ekipler, giriş ve çıkışa izin vermiyor. Ayrıca köy sakinlerinin zorunlu olmadıkça evden çıkmalarına da müsaade edilmiyor.

Köyde yaklaşık 60 kişinin yaşadığı öğrenildi.

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