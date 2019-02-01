Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde ara sokaklarda domuz gören vatandaşlar durumu polisi arayarak ihbar etti. İhbarın alınmasının ardından yönlendirilen ekipler, domuzların herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için bölgeyi kontrol altında tuttu. Bir süre çöplüklerde ve boş arazilerde yiyecek arayan domuzlar, dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

GÖRENLER HEM KORTTU HEM ŞAŞIRDI

İHA'da yer alan habere göre Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde de sürü halinde gezen 4 yaban domuzu görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu. Aç kaldıkları için şehir merkezine indikleri düşünülen ve Civil Irmağı içerisi ile ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çevresinde gezen yaban domuzları, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

Domuzları gören bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, hızlı bir şekilde koşan 3 yaban domuzunu, bir yaban domuzunun daha takip ettiği ve gözlerden kaybolduğu yer alıyor.