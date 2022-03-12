Ülke genelinde soğuk hava dalgasıyla beraber başlayan kar yağışı pek çok ilde okullarda kar tatili verilmesine neden oldu. Meteoroloji, İç Anadolu için kar yağışı uyarısında bulundu. Öğrenciler Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Kayseri ve Sivas'ta ilkokul, ortaokul, liselerde okullarda kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı...