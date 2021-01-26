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Kayseri´de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

Kayseri´de aynı yönde seyir halinde olan 9 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1´i ağır 7 kişi yaralandı

Kayseri´de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
DHA

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi´nde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 38 TB 967 plakalı otomobil, 40 LC 965 plakalı otomobil, 38 AAY 176 plakalı otomobil, 38 EH 656 plakalı otomobil, 38 AEN 168 plakalı otomobil, 38 AB 032 plakalı halk otobüsü, 38 NH 841 plakalı otomobil, 8 TA 6124 plakalı otomobil ve elektrikli motosiklet, zincirleme kazada çarpıştı.

Kazada araçların içinde bulunan Mehmet Polat (45),Murat Kestane (49),Aysun Türk (35),Burak Eymen Türk (6),Metehan Türk (2) ve Ahmet Bostan (34) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Mehmet Polat´ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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