Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri’de ulaşıma kar engeli | Son dakika haberleri

        Kayseri’de ulaşıma kar engeli

        Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolu tüm araçlara çift yönlü olarak kapatılırken, Tufanbeyli Kavşağı–Göksun kara yolunda ise tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2026 - 01:50 Güncelleme: 28.01.2026 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de ulaşıma kar engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, görüş mesafesinin düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

        Ayrıca Kayseri-Kahramanmaraş güzergâhında bulunan Tufanbeyli Kavşağı–Göksun kara yolu da saat 23.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tır ve çekici trafiğine kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin kapatılan güzergâhları kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulunurken, bölgede ekiplerin yol açma ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Ocak 2026 (Geri Sayım Başladı: Suriye'de Ateşkes Mi, Çatışma Mı?)

        Suriye'de SDG için süre doluyor. Ateşkes mi yoksa çatışma mı? SDG Şam yönetimine ne yanıt verecek? Suriye'de 25 saat sonra ne olacak? SDG 18 Ocak Anlaşmasına uyacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!