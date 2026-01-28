Kayseri’de ulaşıma kar engeli

Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, görüş mesafesinin düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıca Kayseri-Kahramanmaraş güzergâhında bulunan Tufanbeyli Kavşağı–Göksun kara yolu da saat 23.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tır ve çekici trafiğine kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin kapatılan güzergâhları kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulunurken, bölgede ekiplerin yol açma ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.