Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 9'a, Adana Demirspor ise 2'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
İki takımın da pozisyonlara girdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılılar puanını 9'a, Mavi Şimşekler ise 2'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Adana Demirspor, evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.