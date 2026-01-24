Kayserispor: 0 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Davie Selke (p), Ramazan Civelek (kk) ve Nuno Da Costa'nın golleriyle ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Kayserispor ise haftayı 15 puanla tamamladı.

