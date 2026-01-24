Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Kayserispor: 0 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor: 0 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Davie Selke (p), Ramazan Civelek (kk) ve Nuno Da Costa'nın golleriyle ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Kayserispor ise haftayı 15 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'den üst üste 4. galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Başakşehir oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 35'te penaltıdan Davie Selke, 67'de Ramazan Civelek (kk) ve 86. dakikada Nuno Da Costa attı.

        Bu sonucun ardından ligde üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Galatasaray'a konuk olacak. Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükelçilikte onuruna yemek verildi

        Büyükelçilikte onuruna yemek verildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası