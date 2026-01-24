Kayserispor: 0 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Davie Selke (p), Ramazan Civelek (kk) ve Nuno Da Costa'nın golleriyle ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Kayserispor ise haftayı 15 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Başakşehir oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 35'te penaltıdan Davie Selke, 67'de Ramazan Civelek (kk) ve 86. dakikada Nuno Da Costa attı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Galatasaray'a konuk olacak. Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.