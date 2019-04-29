Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada goller ilk yarıda gelirken ev sahibi İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 9. dakikasında Varela'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Varela bu golle birlikte ligdeki ilk golünü de atmış oldu.

Aytemiz Alanyaspor ise Kayseri deplasmanında 23. dakikada Caulker'ın attığı kafa golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Golün asisti Nsakala'dan gelirken bu gol Steven Caulker'ın alanyaspor formasıyla ligdeki ilk golü oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında iki taraf da golle yaklaşsada skor değişmedi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla İM Kayserispor iki hafta sonra sahadan puanla ayrılarak puanını 37'ye konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise puanını 42 yaptı.

İM KAYSERİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR: 1-1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 90+2 Bilal Başaçıkoğlu),Chery, Deniz Türüç, Kravets

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 90+2 Hasan Ayaroğlu),Villafanez (Dk. 82 Ceyhun Gülselam),Campos (Dk. 71 Junior Fernandes),Cisse

Goller: Dk. 9 Varela (İstikbal Mobilya Kayserispor),Dk. 23 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Sackey, Dk. 45+1 Cisse, Dk. 70 Campos (Aytemiz Alanyaspor),Dk. 44 Kana Bıyık, Dk. 72 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)Alanyasporlu Josef Sural