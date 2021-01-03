Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

SAAT: 19:00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı. Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

7 DEPLASMANDA 4 GALİBİYET

Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, konuk olduğu 3 maçtan mağlup ayrıldı. Deplasmanda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar kamp kadrosunda yer almadı.

Kayserispor’da sakatlığı devam eden Joseph Attamah Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.

MENSAH VE VIDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

49. RANDEVU

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 48 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 77 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 4-1 kazandı. Hes Kablo Kayserispor ise evinde rakibine 3-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği galibiyetle rakibini 11 maç sonra yenmeyi de başardı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında iki farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 24 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.