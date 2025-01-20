Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor bir basamak geriledi! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor bir basamak geriledi!

        Süper Lig 20. haftasını maç yapmadan geçen Kayserispor, puan tablosunda bir basamak daha gerileyerek 17. sırada yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor bir basamak geriledi!
        ABONE OL

        Kayserispor, Süper Lig'de puan tablosunda bir basamak daha geriledi.

        Ligin 20. haftasını BAY geçen sarı-kırmızılılar, Bodrumspor'un 1 puan aldığı haftada 16 puanda kaldı. Galatasaray'ın 51 puanla zirvede yer aldığı, Fenerbahçe'nin 45 puanla ikinci sırada bulunduğu puan cetvelinde Kayserispor, bu netice ile 17. sıraya geriledi.

        Ligin son sırasında ise 5 puanlı Adana Demirspor bulunuyor.

        Kayserispor, ligin 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!