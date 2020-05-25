Kayserispor'da ilk hedef 30 puan

Hes Kablo Kayserispor, oynayacağı 4 maçta toplayacağı puanlar ile 30 puan barajını yakalamak istiyor. 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, 4 iç saha 4 deplasman maçı oynayacak. İlk olarak Fenerbahçe deplasmanı ile son 8 haftaya başlayacak olan sarı kırmızılılar, ilk 4 maçında 30 puan barajını yakalamak istiyor. Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, 12 Haziran'dan itibaren devam edecek olan Süper Lig maçlarında başarılı bir dönem geçirmek istediklerini söyledi. Bülent Bölükbaşı, "Son 8 haftada 4 iç saha 4 deplasman maçına çıkacağız. Bunların ilk 4 maçında başarılı bir performans sergileyip, 2 deplasman 2 iç saha maçından yenilmeden ayrılmak ve en az 8 puan çıkarıp 30 puan barajını yakalamak istiyoruz. Bu 4 maçlık hedefi yakaladığımız zaman son 4 haftaya daha umutlu, daha moralli gireriz" dedi. 22 puanla 18. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'dan sonra Fenerbahçe ve Sivasspor ile deplasmanda, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile de sahasında karşılaşacak.

KAPTAN SİLVİU LUNG: "ÇİFTE BAYRAM YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Covid-19 virüs salgını nedeniyle son 8 haftası 12 Haziran tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak Süper Lig'de kümede kalma hedefi olan Hes Kablo Kayserispor takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden önemli 8 müsabakaya çıkacak olan sarı kırmızılı takımda kaptanlık pazu bandını taşıyan isimlerden olan Silviu Lung, toplayacakları puanlar ile başarıya ulaşacaklarını söyledi. Kayserispor camiasının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Silviu Lung, 8 haftalık maç periyodundan sonra bir bayram daha yaşayacaklarını söylüyor. Kayserispor kaptanı Lung, "Türk, Müslüman takım arkadaşlarımın, taraftarımızın, Kayseri insanının bayramı kutlu olsun. Umarım ikinci bayramı 8 maç sonrasında hep birlikte coşkuyla kutlarız. Kayserispor hedefe ulaşınca hep beraber mutlu olacağız. Bunu başarmak için çalışıyoruz" dedi.

EMRE TAŞDEMİR: "8 KRİTİK MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Hes Kablo Kayserispor takımında kiralık olarak forma giyen sol bek futbolcusu Emre Taşdemir, kalan 8 haftada birbirinden önemli maça çıkacaklarını söyledi. Galatasaray'dan geldiği günden bu yana Hes Kablo Kayserispor takımı için mücadele veren Emre Taşdemir, "Kayserispor'u kümede tutabilmek için çabalıyoruz. Lige verilen uzun aradan sonra çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Önümüzdeki 8 kritik maç var. Bu maçlardan maksimum puan toplamak istiyoruz" dedi. Taraftarsız maçlara çıkacak olmanın futbolun doğasına aykırı olduğunu da söyleyen Emre, "Futbolun mihenk taşlarından birisi olan taraftarsız maç oynamak zorundayız. Kayserispor'a gönül verenleri tribünde göremeyeceğiz. Bu elbette bizi üzecek. Ama sahada işimizi en iyi şekilde yapıp onları yine de mutlu etmek istiyoruz" cümleleri kurdu.

YABANCILARDAN BAYRAM KUTLAMASI

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung olmak üzere yabancı futbolcular Ramazan Bayramını kutladı. Sarı-Kırmızılı kulübün kendi sosyal medya hesabından 'Ramazan Bayramınız Mübarek olsun' mesajını paylaşırken, Kayseri ekibinin futbolcuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular. Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı orta saha futbolcusu “Eid Mübarek. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun” yazdı. Öte yandan Mario Situm,Gustavo Campanharo, Ben Rienstra ve Anthony Uzodimma paylaşalım yapan futbolcular arasında yer aldı.