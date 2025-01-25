Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
13 MAÇTA 3 KEZ KAZANABİLDİ
Kayserispor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.