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        Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 17:20 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:20
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        Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı!
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi.

        Sarı-kırmızılı kulüp, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

        Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

        13 MAÇTA 3 KEZ KAZANABİLDİ

        Kayserispor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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