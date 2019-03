İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor taraftarı ile Kayserispor taraftarı arasında yaşanan gerginlikleri dindirmek üzere tribüne gelen emniyet güçlerinin tutumu eleştirildi. Açıklamada "taraftarlarımıza saldırılması esnasında can güvenliğimizi emanet ettiğimiz emniyet güçlerinin şiddete uğrayan Kayserispor taraftarlarına uyguladığı yöntemdir" denildi.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oynanan maçın sahadaki bölümünde; maçı yönetenlerin, klasik ev sahibi baskısının etkisiyle, takdir haklarını Rizespor lehine kullanmasının dışında sonuca tesir edecek bir uygulaması olmamış, skor her iki takımın mücadelesi sonunda beceriklilik, beceriksizlik ve şans faktörleri gibi futbolda olağan kabul edilen etkenlerle ortaya çıkmıştır. Ancak esas problem, tribünlerde yaşanmış ve faciaya dönecek olaylar bazı tesadüflerle engellenmiştir. 10-15 saat otobüs yolculuğu ile Kayseri'den-Rize'ye gelen 300-400 Kayserispor taraftarının önce tribüne alınışı sırasında zorluklar çıkarılmış, sonra Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'ın yedek kulübesine gelmesiyle birlikte bütün stadın toplu halde, dakikalarca ağza alınmayacak küfür ve hakaretleriyle ortam iyice gerilmiştir. Maçın başlamasıyla, futbola dönülür ve bu sıkıntı biter diye düşünürken 15-20'inci dakikada, misafir tribününe, her iki tarafında bulunan ev sahibi taraftarlarınca her türlü malzeme atılmaya başlamış, bu arada Hikmet hocada protokolün bulunduğu tribün tarafından nasibini almıştır. Komşu 2 bölüm tarafından sıkıştırılan ve ablukaya alınan misafir takım taraftarları, kendilerini korumakla görevli polislerin geldiğini görünce biraz rahatlamış ancak olmadık bir uygulamayla karşılaşmışlardır. Güvenliği sağlamakla görevli emniyet mensupları, misafir tribününe girer girmez taraftarlara vurmaya başlamış, jop, gaz, ellerinde ne varsa denemişlerdir. Kayserispor olarak, Rize deplasmanında yaşadıklarımız tabii ki TFF yetkililerince değerlendirilecek ve gereken yapılacaktır .Özellikle vurgulamak istediğimiz husus ise, taraftarlarımıza saldırılması esnasında can güvenliğimizi emanet ettiğimiz emniyet güçlerinin şiddete uğrayan Kayserispor taraftarlarına uyguladığı yöntemdir. Her ne kadar olaylar esnasında ve maç sonunda telefonla milletvekilinden özür dilenmiş ise de, özür dilenmesi gerekenler, yaralanıp tedavi altına alınan, onurları kırılan Kayserispor taraftarları olup, bu konu kısa bir özürle geçiştirilecek bir husus da değildir. Rize Valisi ve İçişleri Bakanımızın hassasiyetini ve neticeden bilgi bekliyoruz" şeklinde cümleler kuruldu.