Kayserispor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

RIDVAN DİLMEN

Fenerbahçeliler için çok güzel bir gün. Çok rahat kazandı. Maçın başından sonuna kadar çok mutluluk duyduğum bir oyun sergiledi Fenerbahçe. Vitor Pereira bu sistemle oynasaydı çok farklı bir skor alacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk yarışından da bu kadar çabuk kopmazdı. Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor ayarında bir kadrosu olduğunu düşünüyorum.