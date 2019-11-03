Fenerbahçe, Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Mücadelede birçok tartışmalı pozisyon yaşandı.

Konuk ekip Fenerbahçe'nin bir atağında, sarı-lacivertli takımın golcüsü Vedat Muric, Kayserisporlu Aymen Abdennour'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın orta hakemi Arda Kardeşler, bu pozisyonda 'devam' kararı verdi.

Kayserispor'da ise Miguel Lopes, Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda da 'devam' kararı verdi.

76. dakikada Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta Tolga Ciğerci'nin ortasında top Miguel Lopes'e temas etti. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda yoğun şekilde penaltı itirazıdna bulundu.

Yine 76. dakikada açılan ortada vuruşunu yapan Muric'in şutu Levent'e çarptı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonda Levent'in elle oynadığı yönünde Arda Kardeşler'e penaltı itirazında bulundu.

82. dakikada Altay Bayındır ile Henrique arasındaki pozisyonda Kayserisporlu futbolcu yerde kaldı. Kayserispor cephesi bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakemin görüşü aksi yönde oldu.