Kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibin 24 ya\u015f\u0131ndaki sa\u011f kanat oyuncusu ile 2,5 y\u0131l\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. A\u00e7\u0131klamada, Anla\u015fman\u0131n hem Melih Okutan a hem kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyoruz. ifadesine yer verildi. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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