        Kayserispor teknik direktör Radomir Djalovic ile anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Karadağlı Radomir Djalovic ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 14:22 Güncelleme: 10.10.2025 - 15:01
        Kayserispor'un yeni hocası belli oldu!
        Geçtiğimiz günlerde Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktörünü de yabancı isimden yana kullandı.

        Sarı-kırmızılılar, Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

        2 yıllık teknik direktörlük kariyeri bulunan 43 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'da görev yapmıştı. Sezon başında Maribor'un başına geçen Djalovic, yaklaşık 15 gün görevde kalabilmişti.

        Sarı-kırmızılılar Gisdol yönetiminde çıktığı 8 maçlık periyotta 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmişti.

