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Kayserispor - Trabzonspor maçında tartışmalı an! Pozisyon penaltı mı?

Kayserispor - Trabzonspor maçında konuk ekip lehine verilen penaltı kararı tartışma yaratırken eski hakemler pozisyonu yorumladı

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  • Kayserispor - Trabzonspor maçında tartışmalı an! Pozisyon penaltı mı?

    Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta bordo mavili ekip VAR'ın uyarısıyla penaltı kazandı. 
  • Kayserispor - Trabzonspor maçında tartışmalı an! Pozisyon penaltı mı?

    Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü sırasında soldan ceza sahasına giren Trezeguet, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.
  • Kayserispor - Trabzonspor maçında tartışmalı an! Pozisyon penaltı mı?

    Öztürk, itirazların da ardından VAR ile iletişime geçti.
  • Kayserispor - Trabzonspor maçında tartışmalı an! Pozisyon penaltı mı?

    Pozisyonu monitörden izleyen Ümit Öztürk, Onur Bulut'un Trezeguet'e faul yaptığını işaret etti ve beyaz noktayı işaret etti. Kayserisporlu futbolcular karara itiraz etti ama sonuç değişmedi.
  • Kayserispor - Trabzonspor maçında tartışmalı an! Pozisyon penaltı mı?

    İşte eski hakemlerin poziyonla ilgili yorumları:

    Lale Orta: "Öncesinde Trezeguet faul yapıyor, penaltı yok"

    Deniz Çoban: "Trezeguet faul yapıyor"
  • Kayserispor - Trabzonspor maçında tartışmalı an! Pozisyon penaltı mı?

    Bülent Yıldırım: "Trezeguet faul yapıyor"

    Erman Toroğlu "Trabzonspor'un kazandığı penaltı, penaltı değil." 
  • Kayserispor - Trabzonspor maçında tartışmalı an! Pozisyon penaltı mı?

    Fırat Aydınus: "Trezeguet faul yapıyor"

    Abdullah Yılmaz: "Penaltıdan önce faul var"

    Bünyamin Gezer: "Penaltı kararı yanlış"

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