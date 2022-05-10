Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar 14 yıl sonra bu organizasyonda finale yükselirken aynı zamanda tarihi bir başarıyı da elde etti.

Opta'nın aktardığına göre Kayserispor, Türkiye Kupası tarihinde Dört Büyükler haricinde tek sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan üçünü elemeyi başaran ilk takım oldu.

İLK OLARAK FENERBAHÇE'Yİ ELEDİLER

Son 16 turunda deplasmanda Fenerbahçe'yi 10 kişi kalmasına rağmen Ramazan Civelek'in golüyle 1-0 mağlup eden Kayserispor, çeyrek finalde Beşiktaş'ı elemeyi başardı.

YİNE İSTANBUL YİNE TUR

Vodafone Park'taki maçın başında öne geçen sarı-kırmızılılar turu da Miguel Cardoso'nun attığı golle aldı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Trabzon'dan 1-0'lık mağlubiyetle dönen Kayserispor, evinde yine maçın başında geriye düşmesine rağmen inadını sürdürdü ve ikinci yarıda bulduğu 4 golle rakibini eleyerek finale kalmayı başardı.