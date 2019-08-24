Kayserispor yeni sezon için transfer harekatına devam ediyor. Sion takımından Adryan ve Wolfsburg'a büyük hayallerle transfer edilen Ntep'i renklerine bağlamak için Kayseri'ye getirdi.

İsviçre'nin FC Sion takımında forma giyen 25 yaşındaki Adryan Oliveira Tavares ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Eşi ve menajeri ile birlikte bugün Kayseri'ye gelen Adryan Oliveira Tavares, havaalanında taraftarların alkışlarıyla karşılandı.

10 numara mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla başarılı bir dönem geçirmek istediğini söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, "Türkiye, benim için yeni bir heyecan. Burada olmaktan mutluyum. Başarılı olmak istiyorum. Eski formumu yakalamak için çok çalışmam gerekiyor. Kayserispor camiası için elimden geleni yapacağım." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Paul Georges Ntep'i de Kayseri'ye getirdi. Sol kanat mevkinde oynayan 27 yaşındaki Ntep, Kayseri havaalanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı.

Havaalanında taraftarların sevgisi ile karşılaşan Ntep; "Kayseri'de başarılı olmaya geldim. Antrenmanlıyım. Ama ne zaman oynayacağıma teknik direktör karar verecek. Ben formayı giymek için çok çalışacağım." dedi.

Ntep, önce sağlık taramasından geçecek, sonra imza atacak. Satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralanacak olan Ntep, bu sezon Wolfsburg 2 takımında 3 maça çıktı.