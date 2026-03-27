        Kayserispor'a PFDK'dan ceza! - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor’a PFDK’dan ceza!

        Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) para cezası aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’a geride kalan hafta oynadığı Karagümrük maçında yaşaran olumsuzluklardan dolayı ceza geldi.

        Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kayserispor’a stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 49/1. maddesi uyarınca 480 bin TL para cezası verildi.

        Kayserispor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey tribün Kuzey Alt D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine de karar verildi.

        Karagümrük maçında kırmızı kart gören Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen’e de 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin TL para cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bestemsu Özdemir: Bir anda çocuk manyağı oldum

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Bestemsu Özdemir oldu. Ocak ayında ilk bebeğini kucağına alan oyuncu, annelik serüvenini anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        "Bitmesi gerekiyordu"
        "Bitmesi gerekiyordu"
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?