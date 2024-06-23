Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı Ankara'da yolda yürüdüğü sırada düşen 35 yaşındaki gece kulübü çalışanı Melek Akgül'ün cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Akgül'ün yaklaşık 10 metre araç altında sürüklendiği, kısa süreliğine duran ve kendisi gibi başka bir gece kulübünde çalışan ve alkollü olan 35 yaşındaki sürücü Öykü Yıldız'ın daha sonra cipiyle üzerinden geçerek kaçtığı yer aldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:10 facebook

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