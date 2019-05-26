Adana'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadına, sürücünün araçta bulunan sağlık görevlisi eşi ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının yakınları, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlisi kadını beyzbol sopasıyla darbetti.

Sinan Üçer idaresindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya'ya çarptı. Kazanın ardından Üçer'in araçta bulunan sağlık görevlisi eşi Özden Üçer, yaralı Çetinkaya'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Bu sırada Çetinkaya'nın yakınları beyzbol sopasıyla sağlık görevlisi Üçer'e saldırdı. Çıkan kavgayı yoldan geçen vatandaşlar ayırırken, yaralı Çetinkaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgayla ilgili Çetinkaya'nın 3 yakınını gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; darp sonucu yaralanan ve özel bir hastanede tedavi olarak rapor alan Üçer, şüphelilerden şikayetçi oldu.