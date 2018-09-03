13 | 17

Bölgeye daha çok Rusya, Hindistan ve Çin'den turist geldiğine işaret eden Murzalin, Çin, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasındaki önemli transit noktası olan Astana'daki Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı ve Kazakistan'ın Çin ve Hindistan vatandaşları için uyguladığı 72 saatlik vizesiz girişin, turizmin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.