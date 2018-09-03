Kazakistan'ın tatil merkezi Burabay'a turist ilgisi artıyor
03.09.2018 - 15:10 | Güncelleme: AA
Kazakistan’ın kuzeybatısındaki Burabay Ulusal Parkı'na yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor. Burabay, sanatoryumları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor
1
1|17
Kazakistan'ın Başkent Astana'ya 250 kilometre uzaklıktaki Akmola eyaletine bağlı Burabay ilçesinde yer alan park, Sovyetler Birliği döneminden bu yana sanatoryumları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.
2
2|17
Adı "Mavi Dağ" anlamına gelen Kökşetau Dağı'nın yanı sıra Burabay Gölü ve çam ormanlarına ev sahipliği yapan Burabay, “Kazakistan’ın İsviçre'si” olarak biliniyor.
3
3|17
Burabay Gölü'ün tam ortasında yer alan Jumbaktas Tepesi de turistlerin ilgisini çeken yerlerin başında geliyor. Bir taraftan bakıldığında rüzgarda saçları salınan genç bir kızı andıran kaya, diğer taraftan bakıldığında ise yaşlı bir kadına benzetiliyor.
4
4|17
Çam ve huş ağaçlarından oluşan ormanlarda binden fazla bitki çeşidi ile geyik, tavşan ve tilki gibi hayvanlar yaşıyor.
5
5|17
MÖ 3700'lü yıllarda atı evcilleştiren Botayların yaşadığı Burabay'daki Botay Burabay Müzesi de turistlerin uğrak yerlerinden biri. 7 geleneksel çadırdan oluşan müzede arkeolojik kazılarda bulunan at ve çeşitli hayvan kemikleri, avcılık aletleri gibi Botay kültürüne ait kalıntılar sergileniyor.
6
6|17
Bu yıl açılan Burabay Kayak Merkezi, modern altyapısıyla Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuların çalışmasına olanak sağlıyor.
7
7|17
Burabay, temiz havasıyla solunum yolu hastalıklardan muzdarip kişilerin de ilgisini çekiyor. Doktorlar, çam ağaçlarının yaydığı bazı maddelerin zararlı bakterileri öldürdüğüne işaret ederek çam ormanlarında gezmenin insan sağlığını olumlu etkilediğini söylüyor.
8
8|17
Tedavi özelliğine sahip maden suyu üretilen bölgede, şifalı çamur da bulunuyor. Burabay, 45 sanatoryum, 700 turizm şirketi ve çok sayıda oteliyle her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.
9
9|17
Akmola Valisi Malik Murzalin, yaptığı açıklamada, bölgeye turist ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek "Geçen yıl Burabay’ı 850 bin turist ziyaret etti. Bu yıl turist sayının 900 bine ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
10
10|17
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2023'e kadar turizmin ülke ekonomisindeki payının yüzde 8’e çıkarılmasını hedeflediğini hatırlatan Murzalin, "İklim koşulları, bölgede sağlık turizmini geliştirmeye imkan sağlıyor. Sanatoryum ağını geliştirmeye, insanların buraya sadece gezmeye değil, iyileşmek için de gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
11
11|17
Murzalin, Kazak halkının geleneksel hayatını sergileyen "Yayla" (Jaylau) etnik köyünün de bu yıl ziyaretçilere açıldığını dile getirerek "Etnik ve ekoturizmi geliştirmeye çalışıyoruz çünkü Kazak kültürü, Rusya, Çin ve diğer ülkelerden gelen turistlerin ilgisini çekiyor" diye konuştu.
12
12|17
Burabay'da 4 mevsim boyunca turist ağırlamak için sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Murzalin, her yıl düzenledikleri bisiklet yarışması, Oktober Fest ve diğer etkinliklere ek olarak at sporu tesisi ve kayak merkezleri yapacaklarını aktardı.
13
13|17
Bölgeye daha çok Rusya, Hindistan ve Çin'den turist geldiğine işaret eden Murzalin, Çin, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasındaki önemli transit noktası olan Astana'daki Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı ve Kazakistan'ın Çin ve Hindistan vatandaşları için uyguladığı 72 saatlik vizesiz girişin, turizmin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.
14
14|17
Avrupalı turist sayısının da her geçen yıl arttığına dikkati çeken Murzalin, "Burabay'da Türkiye’nin tatil yerlerindeki gibi hizmetler sunulacak. 4 mevsim programı, her yıl büyük spor ve kültürel etkinliklerin yapılmasını öngörüyor. Amacımız turistlerin beğeneceği etkinlikler düzenlemek" dedi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.