        Haberler Gündem Güncel Kalorifer kazan patladı! Ağır yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Kalorifer kazan patladı! Ağır yaralılar var!

        Diyarbakır'da bir peynir tesisinde patlama meydana geldi. Tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:41
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde kırsal Bintaş Mahallesi'ndeki peynir üretimi yapılan tek katlı bir tesiste meydana geldi.

        DUVARLAR YIKILDI

        Tesisin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

        Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

