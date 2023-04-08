Kazaya müdahale ediyordu! Şehit oldu!

DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaza, dün saat 13.15 sıralarında Ankara- Bolu Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki gişelerde meydana geldi.

BİR OTOMOBİL KAZA YAPTI DHA'da yer alan habere göre dolu sebebiyle kayganlaşan yolda bir otomobil kayarak kaza yaptı. İhbar üzerine Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bir ekip bölgeye gitti.

YOLA DUBALAR YERLEŞTİRİYORDU Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak (33), kaza bölgesinde önlem amacıyla karayolu üzerine duba yerleştirirken, yine dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olduğu belirlenen Astsubay Kıdemli Çavuş Çolak'a ilk müdahaleyi yaptı.