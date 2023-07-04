Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden İsa Aydemir de "Kazdağları'na ilk defa geldim ve şakayık çiçeğini gördüm. Koparmanın cezası varmış. Gerçekten bu tür endemik bitkiler ülkemizde çok az yetişen cinslerden ve Kazdağı'nda bulunması Balıkesir için de gerçekten önemli bir yer taşıyor. Bunları görme fırsatını bize devletimiz sunduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.