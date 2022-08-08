Doğa fotoğrafçısı Sevcan Talaz da 8 yılı aşkındır yürüyüş grubuyla bu bölgelerde her yeri gezdiklerini belirterek, "Bölgede çok gördüğümüz hayvanlar var, harika doğa görselleri de var ama yılkı atlarına maalesef çok az rastlayabiliyoruz. Rastladığımda da mutlaka fotoğraf karesine alıyorum" diye konuştu.