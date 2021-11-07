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Kazdıkları kuyuya düştüler!

İstanbul'da yaşayan Jülide Dinçer'i arayan dolandırıcılar kendilerini Hollanda'da yaşayan yeğeni olarak tanıttılar, dolandırıcılara inanan Jülide Dinçer ne dedilerse yaptı, daha fazla para koparmak isteyen dolandırıcılar kendi kazdıkları kuyuya düştü

Kazdıkları kuyuya düştüler!
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Showhaber'in haberine göre; Jülide Dinçer "Bana dediler ki iki gün sonra bir yere para yatırmam lazım sana geri vereceğim. 60 bin istedi ben de dedim ki oğlum o kadar veremem. Sesi tıpatıp yeğenime benziyordu." diye konuştu.

Jülide Dinçer, bu durumdan şüphelendi ancak dolandırıcıların mahrem aile bilgilerini biliyor olmasından dolayı inandı. Dinçer "Kredi kartı limitimin yüksek olduğunu da biliyorlar." dedi. Dolandırıcılara ilk önce 15 bin lira verdi.

Dolandırıcıların aç gözlü olması kendi açtıkları kuyuya kendilerinin düşmesine neden oldu.

Jülide Dinçer yeğeninin aradı, onun para istemediğini, dolandırıldığını anlayınca polise başvuru yaptı. Jülide teyze ve polis dolandırıcıya tuzak kurdu. Polisler dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı ve tutukladı.

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