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HaberlerGündemKazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir 1915 olaylarını anlattı! 1915 olayları nedir? Son dakika haberleri
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Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Erzurum'da yaşananları böyle nakletmişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi geçmişte Habertürk TV'de ekranlara gelen Teke Tek Özel programını akıllara getirdi. Programa konuk olan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, yaşananları babasının tanıklığından böyle nakletmişti

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir 1915 olaylarını anlattı! 1915 olayları nedir? Son dakika haberleri
HABERTURK.COM

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, 2009 yılında katıldığı Teke Tek Özel programında Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı'ya konuşmuştu.

Karabekir konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

TİMSAL KARABEKİR: Çok acı anılar var. Bugünlerde konu çok gündemde. Bu benim yüreğimi çok acıtıyor. Özür kampanyaları gibi birtakım laflar duyuyoruz. Hakikaten yüreğimi acıtıyor. Babamın satırlarından birkaç satırı söylüyorum ama bu ıztırabı biz yaşamışız, bizim vatanımızda bizim insanımız yaşamış.

"IZDIRAPLA GÖRDÜM Kİ CANLI KAZIĞA OTURTULMUŞLARDI"

FATİH ALTAYLI: Ne diyor babanız o notlarda?

Babam diyor ki, "Erzurum'a o kadar yaklaştım ki, artık insanların dişlerini görecek kadar yakınlarındayım. Gülerek beni karşılıyorlar. Biraz daha yaklaştığımda ortada bir gayri tabiilik hissettim. Bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha yaklaştığımda ıztırapla gördüm ki, her biri canlı canlı kazığa oturtulmuştu. Iztıraptan yüzleri kasılmıştı; gülmüyorlardı! Babam şöyle ifade ediyordu: Allah benim gözümle gördüklerimi dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin.

"EVET BİZİM ÖZÜR DİLEMEMİZ GEREKİYOR AMA ECDADIMIZDAN"

ALTAYLI: Ermeniler mi yapmış bunu?

KARABEKİR: Ermeniler yapmış! Bu zulümlerin sadece bir tanesi. Dile getirmeyi insanın yüreği gerçekten acıyor. Ama işte bugün gelin görün ki, bir özür kampanyası ortada geziyor. Bizim özür dilemeye gerçekten ihtiyacımız var ama; ecdadımızdan! Size layık olamadık diye ecdadımızdan... Ermeniler'den değil...


17 Mayıs 2009'da, Timsal Karabekir'in konuk olduğu Teke Tek Özel programının tamamını aşağıdaki videonun linkine tıklayarak izleyebilrisiniz.

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