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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı - Galatasaray Haberleri

        Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı

        Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 00:34 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:34
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        Sol bek için Hannover 96'dan Derrick Köhn ile anlaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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        Sarı-kırmızılılar, bu sezon geçen sezona göre daha az forma şansı bulan Kazımcan Karataş'le yollarını kiralık olarak ayırıyor.

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        Yurt dışından da talipleri olsa da Köhn transferinin gecikmesi nedeniyle Avrupa'da transfer dönemi açık iken kiralanamayan Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den birçok kulüp talip oldu.

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        Yapılan görüşmeler sonucunda Kazımcan Karataş'ın MKE Ankaragücü'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

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        Genç sol bek sabah saatlerinde Ankara'ya gidecek ve yeni takımına katılacak.

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        Kazımcan Karataş, sezonu Başkent ekibinde tamamlayacak.

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