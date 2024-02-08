Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı
Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı
Sol bek için Hannover 96'dan Derrick Köhn ile anlaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon geçen sezona göre daha az forma şansı bulan Kazımcan Karataş'le yollarını kiralık olarak ayırıyor.
Yurt dışından da talipleri olsa da Köhn transferinin gecikmesi nedeniyle Avrupa'da transfer dönemi açık iken kiralanamayan Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den birçok kulüp talip oldu.