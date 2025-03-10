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        Haberler Dünyadan Keanu Reeves'in çizgi romanı film olacak - magazin haberleri

        Keanu Reeves'in çizgi romanı film olacak

        Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in çizgi romanı 'BRZRKR', beyazperdeye uyarlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:23
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        Çizgi romanı film olacak
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        'Matrix' ve 'John Wick' serilerinin ünlü yıldızı Keanu Reeves'in kendi yarattığı çizgi roman 'BRZRKR' film olacak. Reeves, Matt Kindt ile birlikte kaleme aldığı çizgi romanın filminde hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenecek.

        Filmin yönetmen koltuğuna 'Fast and Furious' serisiyle tanınan Justin Lin oturacak. Senaryoyu ise 'Batman 2'nin senaristi Mattson Tomlin kaleme aldı.

        12 sayılık çizgi roman serisi, 80 bin yılı aşkın süredir dünyada dolaşan ölümsüz bir savaşçıyı konu alıyor. Hikâyede sadece 'B' olarak bilinen adam, yarı insan-yarı tanrı, lanetlenmiş ve şiddete zorlanmış, hatta akıl sağlığından bile fedakârlık yapmıştır. Ancak yüzyıllar boyunca dünyayı dolaştıktan sonra, 'B' nihayet bir sığınak bulur ve ABD hükümeti için diğerlerinin üstesinden gelemeyeceği aşırı şiddetli ve tehlikeli savaşlara katılır.

        Keanu Reeves'in konsepti ve hikâyeyi yarattığı çizgi romanın ilk sayısı, 600 binden fazla kopya satışıyla son on yılın en çok satan çizgi romanlarından biri oldu. Tüm seri dünya çapında 3.5 milyon kopya sattı.

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        #keanu reeves
        #çizgi roman
        #film
        #sinema
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