MÜJDE! Keanu Reeves Matrix 4 ile geliyor, Neo nasıl dönecek?

Sinema dünyası dün gündeme bomba gibi düşen bir haberle çalkalanıyor. Uzun süredir Hollywood'da Matrix serisinin yeniden çekileceği konuşuluyordu. Ancak yeni film hakkında detay bilmiyordu. Kimileri tamamen farklı bir Matrix öyküsü beklerken, kimileri serinin yeniden farklı oyuncularla çekileceğini söylüyordu.

Sinema tarihinin en unutulmaz serilerinden biri olan Matrix hayranlarını sevince boğan haberi bu akşam Warner Bros.'un başkanı Toby Emmercih verdi.

Emmerich, toplamda 1.6 milyar dolar hasılat elde eden orijinal üçlemeyi kardeşi Lily'le birlikte yazıp yöneten Lana Wachowski'nin yeni filmi de hem yazıp hem yöneteceğini açıkladı.

ROLLER DEĞİŞMEDİ

Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan dördüncü Matrix filminde serinin efsanevi karakterleri Neo ve Trinity'de beyazperdeye dönecek.

Neo'yu yine Keanu Reeves, Trinity'i ise yine Carrie-Anne Moss canlandıracak.

NEO NASIL GERİ DÖNECEK?

Matrix serisinin fanları Matrix 4'ün çekileceğinin açıklanmasıyla birlikte sanal alemde filmin konusuyla ilgili teoriler üretmeye başladı. En çok merak edilen konu serinin son filmi The Matrix Revolutions'ta ölen Neo karakterinin yeni filmde nasıl yer alacağı!

Bazı teorileri göre Neo eski Matrix'te bir şekilde 'arşiv'lendi ve hala hayatta. Matrix 4'te bir grup yeni asi gelip onu oradan çıkaracak ve 'upgrade' edilmiş makinalara karşı yeni isyanı başlatacak.

Matrix 4 ile ilgili bir başka merak edilen konu ise filmin kült karakteri Morpheus'un filme yer alıp almayacağı. Yapımcılar Trinity ve Neo'nun döneceğini açıkladı ancak Morpheus'la ilgili sorulara cevap vermedi.