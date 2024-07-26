Keanu Reeves: 'Matrix' hayatımı değiştirdi

The Late Show'da Stephen Colbert'a konuk olan aktör, "Matrix' hayatımı değiştirdi. Yıllar içinde pek çok insanın hayatını da gerçekten olumlu ve harika şekillerde değiştirdi. Bir oyuncu olarak, bir film yaptığınızda ya da bir hikâye anlattığınızda bunu umut edersiniz" ifadelerini kullandı.