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Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki gencin trajik ölümü! Sadece oradan geçiyordu... - Son dakika haberler
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Kahreden ölüm! Kuzenlerini ziyarete gitmişti, kurşunların arasında kaldı

İstanbul'da, husumetli olduğu kişilere motosikletle geçerken ateş açtığı iddia edilen şüphelilerin silahından çıkan kurşun, işten çıkarak kuzenlerinin yanına gitmek için yürüyen 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kısa bir süre önce çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen çocuğun, patronu tarafından yorulduğu gerekçesiyle mesaisinin bitmesinden bir saat önce eve gönderdiği ortaya çıktı

16 yaşındaki gencin trajik ölümü! Sadece oradan geçiyordu... - Son dakika haberler
Kebapçıda çalışan çocuğun kahreden ölümü! Oradan geçiyordu
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DHA

İstanbul'da Kendal Yıldız (16), husumetlilerin rast gele ateş açtığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, 19 Kasım Cumartesi günü saat 02.50'de Fatih ilçesi İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen Kendal Yıldız, kebapçıda işe başladı. İş yeri sahibi Kendal Yıldız'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi.

KURŞUNLARDAN BİRİ BAŞINA İSABET ETTİ

İşten çıkan Yıldız, Simitçi Şakir Sokak üzerindeki iş yerinde çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli 2 kişi sokağa doğru ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Kendal Yıldız'ın başına isabet etti. Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kendal Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ YAKALANDI, SİLAHI ATEŞLEYEN ARANIYOR

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, motosikletin üzerinde bulunan şüphelilerin B.G. ve Y.E. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan Y.E. gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah metruk bir binada bulunurken, silahı ateşleyen B.G.'nin polis tarafından arandığı öğrenildi.

"OLAYLA HİÇBİR ALAKASI YOKTU"

Esnaf Kenan Pekcan, "Yazık, masumdu. Burada kebapçıda çalışıyordu. Patronu da bir saat erken göndermiş. 'Git, dinlen' demiş. Burada amcaoğullarının yanına geliyor. Kaza kurşunu, iki tane kendini bilmez insan ateş ediyor. Çocuk da kurşunların hedefi oluyor. Melek gibi bir çocuk. 16-17 yaşındaydı. Evdeydim. Duyunca şok oldum. Olayla hiçbir alakası yok. Masumdu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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