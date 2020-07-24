Kebir ne demek? sorusu Ayasofya Cami'nin açılmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Ayasofya'ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tabelası açıldı. Peki Kebir ne anlama geliyor?

KEBİR NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan kebir kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarına geliyor. Ayasofya kelimesiyle birlikte Büyük Ayasofya Camii anlamına gelmekte. Ayasofya adının Sophia adında bir azizeye dayandığı. Kaynaklara göre Ayasofya adındaki “aya” sözcüğü “kutsal, azize”, “sofya” sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada “bilgelik” anlamındaki sophos sözcüğünden geliyor