Keçiörengücü: 1 - Altay: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Keçiörengücü, evinde Altay'la 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü'nün golünü Alihan Kubalas atarken, Altay'ın golünü ise Nurettin Küçükdeniz kaydetti. Keçiörengücü puanını 39'a, küme düşmesi kesinleşen İzmir temsilcisi ise 9'a yükseltti.
Giriş: 10.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:14
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasındaki Ankara Keçiörengücü ile Altay karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi ekibin golünü 15. dakikada Alihan Kubalas, İzmir temsilcisinin golünü de 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz kaydetti.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 39'a, küme düşmesi kesinleşen Altay ise 9'a yükseltti.
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