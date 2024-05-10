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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü: 1 - Altay: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü: 1 - Altay: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Keçiörengücü, evinde Altay'la 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü'nün golünü Alihan Kubalas atarken, Altay'ın golünü ise Nurettin Küçükdeniz kaydetti. Keçiörengücü puanını 39'a, küme düşmesi kesinleşen İzmir temsilcisi ise 9'a yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:14
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        Keçiörengücü 1-0'ı koruyamadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasındaki Ankara Keçiörengücü ile Altay karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibi ekibin golünü 15. dakikada Alihan Kubalas, İzmir temsilcisinin golünü de 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz kaydetti.

        Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 39'a, küme düşmesi kesinleşen Altay ise 9'a yükseltti.

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