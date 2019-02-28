İtfaiye ekiplerine yalvardı

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Yangın, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıktı. Ev sahibi Canan Şengil, gece uyuduktan sonra evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.
Yangın kısa sürede evin her tarafını sardı. Bu arada, Canan Şengil'in 8.5 yıldır baktığı 'Efe' isimli kedisi yangını fark ederek hemen uyuyan sahibinin yanına koştu. Canan Şengil'e patisiyle vurarak uyandırmaya çalıştı. Şengil önce her zamanki gibi 'Efe'nin oyun oynamak istediğini zannetti ancak 'Efe' ısrarla patisiyle kafasına vurmaya devam edince uyandı.
Canan Şengil uyandığında dumandan boğulmak üzere olduğunu fark edip hemen kendini dışarı atıp yardım istedi. Bu arada tekrar içeri girerek kedisini bulmaya çalıştı. Ancak kedi korkup banyoya kaçtığı için onu bir türlü bulamadı. Bu arada olay yerine itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti.
İTFAİYE EKİPLERİNE YALVARDI
Şengil, bulamadığı kedisinin kurtarılması için polis ve itfaiye ekiplerine yalvardı. Kedi içeri giren bir kişi tarafından banyoda bulunarak sahibine verildi. Şengil kedisinin kurtarılmasıyla derin bir nefes aldı. Yangında kullanılmaz hale gelen evine dönen Şengil olay anını gözyaşlarıyla anlattı.
"HAYVANLARA İŞKENCE EDERLER BUNU GÖRSÜN"
Kedisine sarılarak gözyaşı döken Şengil, kedisinin hayatını kurtardığını yangın çıktığında kafasına patisi ile vurarak uyandırdığını belirterek, "Efe efeliğini yaptı beni kurtardı. Hayvanlara işkence yapanlar öldürenler bunu görsün onlar da bir can. Efe olmasa ben hayatta olmayacaktım. Beni kurtardıktan sonra Efe'yi bir türlü bulamadım çok korktum ama bulununca çok sevindim. Benim bütün eşyalarım yandı ancak Efe kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.
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