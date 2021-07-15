Kefaret dizisi 31. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Ahmet’in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar. Münevver, Emre ile Fulya’nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp’ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir… Kefaret 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 34. son bölüm

KEFARET 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

KEFARET 34. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet’in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar. Münevver, Emre ile Fulya’nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp’ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir…