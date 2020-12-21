Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Peki Kefaret 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



KEFARET 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Münevver’in Ahmet’e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet’in öfkesi Münü’ye patlar. Melisa’nın babasına yakalanan Can’ın başı derttedir.

Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem’in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet’in hayatı tehlikededir.

Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep’in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif’in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.

KEFARET 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...