        Kelepçeli halde kaçtı! Yakalandı!

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, kelepçeli halde kaçtı!

        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra kelepçeli halde kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Kelepçeli halde kaçtı! Yakalandı!

        Çorum'dea uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra kelepçeli halde kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Operasyonda 4 bin 158 adet sentetik hap ele geçirildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Bahar 6'ncı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adrese yönelik operasyonda M.D. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınması sırasında yaşanan arbedede M.D., kelepçeli halde polis ekiplerinden kaçıp ara sokaklara yöneldi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yağmurlu havada mahallede geniş çaplı çalışma yapan polis ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede Maden İş 4'üncü Sokak'ta yakalayıp yeniden gözaltına aldı.

        Operasyonda yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve 4 bin 158 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Cannes'da bebek müjdesi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
