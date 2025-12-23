Kelime-i Şehadet'in anlamı! Kelime-i Şehadet nedir, ne anlama gelir, nasıl okunur?

İslam dininde iman, yalnızca kalpte hissedilen bir inanç değildir. Aynı zamanda sözle ifade edilen güçlü bir bağlılık beyanıdır. Bu bağlılığın en açık ve özlü ifadesi ise Kelime-i Şehadet ile dile getirilir. Müslüman olmanın temel şartı olarak kabul edilen Kelime-i Şehadet, Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) O’nun elçisi olduğuna tanıklık etmeyi içerir. Günlük ibadetlerde, dualarda, dini törenlerde ve iman tazeleme anlarında sıkça okunur. Bu anlamda birçok kişi için oldukça mübarek bir söz olarak kabul edilir. İslam inancının temelini oluşturan iki ana esasın kısa ve net bir ifadesi olarak geçer.

Kelime-i Şehadet yalnızca dini bir ifade olmanın ötesinde birçok kişinin hayatını şekillendiren bir inanç beyanıdır. Bu sözlerle kişi, Allah’a teslimiyetini ve Peygamber Efendimiz’e olan bağlılığını açıkça ilan eder. Tam da bu nedenle İslam kültüründe büyük bir anlam ve değere sahiptir. Bu anlamda Kelime-i Şehadet, yeni Müslüman olanların yanı sıra imanını güçlendirmek isteyenler için de önemli bir yere sahiptir. Peki Kelime-i Şehadet nasıl okunur ve nasıl getirilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

KELİME-İ ŞEHADET’İN ANLAMI Kelime-i Şehadet’in anlamı birçok kişi tarafından merak edilir. Bu söz, İslam dinine iman etmenin sözlü ifadesi olarak kabul edilir. “Şehadet” kelimesi, tanıklık etmek ve şahitlik etmek anlamına gelir. Bu bağlamda Kelime-i Şehadet ise Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) O’nun elçisi olduğuna tanıklık etmeyi ifade eder. Kelime-i Şehadet’in Arapça metni aşağıda verilmiştir; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû.” Türkçe anlamı ise şöyledir; “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, Allah’ın kulu ve elçisidir.” Bu ifade, İslam inancının iki temel esasını kapsar. Birincisi tevhid, yani Allah’ın bir ve tek olduğuna iman etmektir. İkincisi ise nübüvvet, yani Hz. Muhammed’in Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna inanmaktır. Bu iki inancı kalben kabul edip sözle dile getiren kişi, İslam dinine girmiş sayılır.

Zor anlarda, ölüm anında ya da önemli dini zamanlarda Kelime-i Şehadet getirilmesi, İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle Kelime-i Şehadet, sadece bir söz değildir. Aynı zamanda Müslüman bir kişinin inancını, bağlılığını ve teslimiyetini ifade eden güçlü bir iman beyanıdır. KELİME-İ ŞEHADET NASIL OKUNUR? Peki Kelime-i Şehadet nasıl okunur? Kelime-i Şehadet, Arapça olarak okunmalıdır. Ancak anlamını bilerek ve içtenlikle söylenmesi de büyük önem taşır. Okunuşu şöyledir; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû.” Kelime-i Şehadet okunurken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sözlerin bilinçli ve samimi bir şekilde söylenmesidir. Sadece dil ile değil, kalp ile de tasdik edilmesi gerekir. Bu nedenle anlamı bilinerek okunması en doğru kabul edilendir. Kelime-i Şehadet; namazlarda, dua sırasında, dini sohbetlerde ve özellikle iman tazelemek amacıyla sıkça okunur. Ayrıca Müslüman olmayan bir kişinin İslam’a girmek istemesi halinde bu sözleri bilinçli bir şekilde söylemesi beklenir.