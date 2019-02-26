- Kadir ile kavgalı değildim. '150 bin dolar borcu var onun için intihar etti' dediler. Cihangir'de oturuyordum o zaman. 6. kattaydı evim. Öyle bir şey yapacak olsan kendimi boşluğa bırakırım çatır çatır ölürüm! Ben neden apartman merdivenlerine atayım kendimi?
- Kedi paylaşsam küfür yiyorum, kardeşimi paylaşsam küfür yiyorum. Ben size ne yaptım? Benim deli tarafım vardır ama hiçbir zaman o salon beyefendisi durumundan çıkmazdım. Artık salon serserisi oldum. Artık sosyal medyada karşılık veriyorum. 'Maden öyle, işte böyle' dedim.
- Neslihan çok güzel bir kadın. Programda da maskülendi, şimdi de maskülen. O çok güzel bir beden.
- Bahar Candan'ı sevmiyorum. Sevilecek biri mi? 1 saat dayanabilirsin, sonra sinir krizi geçirtir insana. Onu kendi haline bırakın.
- Sokakta kaldım ben, sokakta yattım. 17 yaşımda geldim İstanbul’a bir sürü sıkıntı yaşadım. Kuzenimde kalıyordum sonra amcama geçtim. Cebimde günde sadece bir simit ya da bir ekmek alacak kadar para vardı. Parkta bankta birkaç gece geçirmişliğim vardır.
- 18-19 yaşlarımda dibe vurdum. O sırada da aileme ben bakıyordum, babamdan da para gelmiyor 5 kardeşiz. Sonra vakti gelince Kadir’i yanıma aldım. Ben iş buldum Kadir’i çağırdım. Çünkü kardeşlerimin ziyan olmasına dayanamazdım. Ne olursa olsun Mersin güzel bir şehir ama iş imkanı İstanbul kadar olan bir şehir değil."
- Ben artık abilikten emekli oluyorum, kız dayısı oluyorum. Kız kardeşim hamile… Kadir ve Neslihan'da şu anda çocuk yok ama düşünceleri var…"
- Ben Kadir’e ‘bu kızı sakın kaçırma, çok efendi’ dedim. Çok mütevazı çok eğlenceli, çok komik, çok ağlak muhteşem bir insan. Evine gideriz kahveleri Neslihan servis eder, en başından beri ailemizdenmiş gibiydi.
- Babamı affettim, küs kaldık çünkü ilgisizdi... Kız kardeşim aradı kötü haberi verdi. Duyunca taş kesildim, inanamadım. Çünkü sağlıklı bir adamdı beklenen bir şey değildi.
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