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- 18-19 yaşlarımda dibe vurdum. O sırada da aileme ben bakıyordum, babamdan da para gelmiyor 5 kardeşiz. Sonra vakti gelince Kadir’i yanıma aldım. Ben iş buldum Kadir’i çağırdım. Çünkü kardeşlerimin ziyan olmasına dayanamazdım. Ne olursa olsun Mersin güzel bir şehir ama iş imkanı İstanbul kadar olan bir şehir değil."