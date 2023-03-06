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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?

Türkiye siyasetinde sıcak gelişmeler devam ediyor. Seçim sürecine adım adım yaklaşılırken uzun süredir bir sonuca varmak için Millet İttifakı tarafından çeşitli toplantılar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantıda Altılı Masa'da aday konusunda kriz yaşanmıştı. Toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, peş peşe gelişmeler yaşandı. Son dakika gelişmesi olarak toplantı sonucunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?

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  • Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşayan Millet İttifakı'nda kritik toplantı bugün gerçekleşti. Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği açıklanan toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, peş peşe gelişmeler yaşandı. Bugün ilk olarak CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantı 4,5 saat sürdü. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 5 partinin genel başkanları ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Bu gelişmeler sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatı merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? İşte Kemal Kılıçdaroğlu biyografisi...
  • Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

    KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

    Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde doğdu. Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu’nun çeşitli yerlerinde İlk ve ortaöğrenimini tamamlayan Kılıçdaroğlu, Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971'de mezun oldu.
  • Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

    1971 yılında Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavına girdi.  Ardından Maliye Bakanlığında göreve başladı. Daha sonra Hesap Uzmanı olan Kılıçdaroğlu, bir yıl Fransa’da kaldı. Hesap uzmanlığını 1983'e kadar sürdürdü ve aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğüne atandı. Burada önce Daire Başkanı olarak görev aldı, daha sonra aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığını yaptı.
  • Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

    Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağ-Kur’a atandı. Burada genel müdürlük yapan Kılıçdaroğlu, 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne geçti. Daha sonra kısa bir süre Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend Dergisi tarafından “Yılın Bürokratı” seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 1999'un Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden emekli oldu.
  • Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

    Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonuna başkanlık eden Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesinde de bir süre ders verdi. Daha sonra Türkiye İş Bankasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
  • Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

    Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak Meclise girdi. CHP Merkez Yönetim Kurulunda görev alan Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimlerinde de İstanbul’dan 23. Dönem Milletvekili seçildi ve Genel Başkanlığa adaylığını açıklayıncaya kadar CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu.
  • Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

    Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. CHP Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ YAŞINDA?

    1948 doğumlu olan Kemal Kılıçdaroğlu, 74 yaşında.

     

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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