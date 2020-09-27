Kemal Öztürk yazılarıyla Habertürk'te

HABERTURK.COM

Habertürk, güçlü yazar kadrosuna önemli bir ismi daha kattı.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile kamu yayıncılığında adından söz ettiren Öztürk, köşe yazıları ve televizyon yorumlarıyla güncel tartışmalarda görüşü merak edilen bir isim. Habertürk izleyicilerinin de yakından tanıdığı Öztürk, şimdi yazılarıyla da okurlarının karşısına çıkacak.

Öztürk'ün ilk yazısı yarın Haberturk.com'da olacak.

KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Kemal Öztürk, 1969 yılında Ağrı’da doğdu. Orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde gazeteciliğe adım attı. 1997 yılında Kanal 7 televizyonunda televizyon haberciliğine başladı. Haberciliğin yanı sıra belgesel hazırlamaya başlayan Öztürk’ün ilk belgeseli Sarıkamış oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu edinen ilk belgesele imza attı. Sonrasında İlk Meclis, Yemen, 1999 Depremi, Türkiye’de kadın hareketi tarihi ve Halide Edip, Osmanlı Modernleşmesi ve Pera gibi konularda birçok belgesele imza attı.

1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Amerika ve Kanada’ya giderek yabancı dil eğitimi aldı ve belgesel alanında araştırmalar yaptı.

2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanı oldu. İki yıl sonra TBMM Başkanı Başdanışmanlığına getirildi. 2008 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görev aldı. 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanlığı görevine getirildi. İki yıl boyunca Başbakan Erdoğan’ın basınla ilişkilerini koordine etti.

3 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandı. 1 Aralık 2014 tarihinde “kişisel prensip ve ilkeleri” nedeniyle, 3 yıl 4 ay sürdürdüğü, AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevinden istifa ettiğini duyurdu. Daha sonra köşe yazarlığı yapan Öztürk, televizyon kanallarında ve Youtube kanalında güncel konuları yorumladı.

2020 Eylül ayında raflarda yerini alan "Ortak Bir Hayal Kurmak" kitabında AA'da görev aldığı dönemi anlattı. Öztürk’ün çeşitli konularda beş kitabı ve yerli/yabancı kanallarda yayınlanan çok sayıda belgeseli bulunuyor.

İyi derecede İngilizce bilen Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.